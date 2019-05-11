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WhatsApp обнаружила серьезную уязвимость

WhatsApp обнаружила серьезную уязвимость

Разработчики мессенджера WhatsApp исправили уязвимость, которая позволяла злоумышленникам удаленно устанавливать шпионские программы на телефоны пользователей, в то время как неопределенное количество людей сделали это с помощью коммерческого комплекса для слежения, которые обычно продают государствам, передает УНН со ссылкой на TechCrunch.

Так, уязвимость была обнаружена в приложении WhatsApp, принадлежащем Facebook, в начале мая, подтвердила компания. Вероятно, в программе аудиозвонка приложения была ошибка, которая позволяла абоненту, который осуществлял вызов, установить шпионское ПО на устройство, на которое идет вызов, независимо от того, ответили на него или нет.

Сама шпионская программа, которая, вероятно, была установлена ​​на устройствах – это ПО Pegasus, разработанное израильской компанией NSO Group, пишет издание. Предполагается, что компания, которая создала вредоносное ПО, предоставляет “уполномоченным правительствам технологии, которые помогают им бороться с терроризмом и преступностью”.

Компания WhatsApp в свою очередь заявила, что подозревает, что целью было относительно небольшое количество пользователей.

Получив сообщение о существовании проблемы, компания заявила, что для внесения необходимых изменений в инфраструктуру мессенджера потребуется менее 10 дней.

“WhatsApp призывает людей обновиться до последней версии нашего приложения, а также поддерживать свою мобильную операционную систему в актуальном состоянии для защиты от потенциальных целевых эксплойтов, предназначенных для компрометации информации, хранящейся на мобильных устройствах”, – говорится в сообщении компании.

Компания WhatsApp не упоминала NSO Group в своих комментариях, но в то же время, как считает автор статьи, в заявлении компании на это явно намекают.

По материалам УНН
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