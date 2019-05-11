Минрегион разработал новый законопроект о реконструкции устаревшего жилья в Украине

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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины совместно с Украинским государственным научно-исследовательским институтом проектирования городов «Гипроград» имени Ю. Белоконя завершил разработку нового законопроекта «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда».
Новый проект имеет целью решить максимальное количество проблемных вопросов, чтобы наконец начать процесс реконструкции кварталов устаревшего жилья на практике.
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«С 2006 года в Украине действует закон о реконструкции устаревшего жилья. Однако с тех пор реконструкция этих домов на практике так и не смогла состояться из-за несовершенства законодательства. Например, из-за наличия требования об обязательном согласии 100% жильцов дома на проведение предстоящей реновации. Также проблемным остается механизм выдачи компенсации, определение источников финансирования и многих других аспектов. Поэтому мы разработали новый законопроект, который учел предыдущий опыт и содержит максимальное количество решений проблемных вопросов, связанных с реконструкцией устаревшего жилья», – сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
В частности, новый законопроект:
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