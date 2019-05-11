Украина выполнила около 43% задач по Соглашению об ассоциации

Украина по состоянию на конец 2018 выполнила около 43% задач по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе перед ее участием в открытом онлайн-уроке “Европа начинается с тебя”.

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“В 2018 году было выполнено 52% задач, больше чем в 2017 году. Мы должны понимать, что есть задачи на каждый год, а есть полностью задачи по Соглашению, то есть если мы выполняем задачи на один год, то мы продолжаем подтягивать хвосты и за предыдущие годы. У нас повысилось выполнения за все эти годы, на конец 2018 – это 42-43% выполнения всех задач по Соглашению”, – отметила Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что для ускорения этого процесса необходимо иметь полное взаимодействие с новоизбранным президентом.