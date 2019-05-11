0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Акции и новинки рынка
- 58 0

Кредит до 500 тысяч гривен – это просто! Банк Кредит Днепр улучшил условия выдачи кредитов наличными

Банк Кредит Днепр улучшил условия розничного кеш-кредитования, увеличив максимальную сумму кредита наличными до 500 тысяч гривен. Клиент может выбрать оптимальный для себя срок кредитования – 12, 24, 36, 48 или 60 месяцев – исходя из своих финансовых планов и возможностей. Больший срок договора предполагает меньший размер ежемесячного платежа. Средства выдаются без залога и поручительства и могут быть использованы на любые цели.

«Розничное потребительское кредитование остается в фокусе нашей бизнес-стратегии, ведь это эффективный инструмент поддержки потребительского спроса, являющегося сегодня драйвером роста экономики, – говорит Олег Пахомов, заместитель председателя Правления – директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр. – Учитывая рыночные тренды, рост доходов и финансовых запросов населения, мы подняли планку максимальной суммы кредита наличными до полумиллиона гривен. Широкий спектр кредитных предложений, удачное сочетание различных каналов привлечения клиентов, высокая скорость принятия решений и эксклюзивные акционные предложения делают наши продукты конкурентными и востребованными, давая клиентам реальную возможность реализовать свои планы здесь и сейчас».

Для оформления кредита действующие и новые клиенты из всех регионов страны могут обратиться в любое отделение банка или сделать заявку через Интернет либо контакт-центр. Чтобы получить заем, нужен минимальный набор документов: паспорт и ИНН, справка о доходах при оформлении кредитов до 75 тысяч гривен не требуется. Предварительное решение клиент может оперативно получить по телефону, а сами кредитные средства – в ближайшем отделении или информационно-консультационном центре, расположенных во всех ключевых регионах Украины. Процентная ставка – одна из лучших на рынке и зависит от суммы и срока кредита. Клиентам предлагается широкий выбор каналов погашения и возможность досрочной оплаты кредитной задолженности без штрафных санкций. Все параметры кредита прописаны в паспорте продукта, с которым можно ознакомиться до подписания кредитного договора.

Кстати, на Finance.ua работает сервис персонального подбора кредитов. Бесплатно проводим расчет и подбор кредитных предложений.

Выбрать себе кредит

По материалам Кредит Днепр
Условия размещения информации для Банка
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:Кредит Днепр
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Акции и новинки

Все акции и новинки

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.