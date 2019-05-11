Кредит до 500 тысяч гривен – это просто! Банк Кредит Днепр улучшил условия выдачи кредитов наличными

Банк Кредит Днепр улучшил условия розничного кеш-кредитования, увеличив максимальную сумму кредита наличными до 500 тысяч гривен . Клиент может выбрать оптимальный для себя срок кредитования – 12, 24, 36, 48 или 60 месяцев – исходя из своих финансовых планов и возможностей. Больший срок договора предполагает меньший размер ежемесячного платежа. Средства выдаются без залога и поручительства и могут быть использованы на любые цели.

«Розничное потребительское кредитование остается в фокусе нашей бизнес-стратегии, ведь это эффективный инструмент поддержки потребительского спроса, являющегося сегодня драйвером роста экономики, – говорит Олег Пахомов, заместитель председателя Правления – директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр. – Учитывая рыночные тренды, рост доходов и финансовых запросов населения, мы подняли планку максимальной суммы кредита наличными до полумиллиона гривен. Широкий спектр кредитных предложений, удачное сочетание различных каналов привлечения клиентов, высокая скорость принятия решений и эксклюзивные акционные предложения делают наши продукты конкурентными и востребованными, давая клиентам реальную возможность реализовать свои планы здесь и сейчас».

Для оформления кредита действующие и новые клиенты из всех регионов страны могут обратиться в любое отделение банка или сделать заявку через Интернет либо контакт-центр. Чтобы получить заем, нужен минимальный набор документов: паспорт и ИНН, справка о доходах при оформлении кредитов до 75 тысяч гривен не требуется. Предварительное решение клиент может оперативно получить по телефону, а сами кредитные средства – в ближайшем отделении или информационно-консультационном центре, расположенных во всех ключевых регионах Украины. Процентная ставка – одна из лучших на рынке и зависит от суммы и срока кредита. Клиентам предлагается широкий выбор каналов погашения и возможность досрочной оплаты кредитной задолженности без штрафных санкций. Все параметры кредита прописаны в паспорте продукта, с которым можно ознакомиться до подписания кредитного договора.

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