В Кремниевой долине появится фондовая биржа для ИТ-стартапов

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила заявку на создание биржи для долгосрочных вложений Long-Term Stock Exchange в Сан-Франциско, которая снизит давление на стартапы со стороны инвесторов при выходе на IPO.
Об этом пишет Quartz.
Биржа позволит технологическим стартапам избежать давления в пользу погони за прибылью в ущерб инновационности и сосредоточиться на своих продуктах и сервисах. Идея создания LTSE принадлежит американскому предпринимателю Эрику Райсу, автору книги «Экономичный стартап» (The Lean Startup).
Биржа будет поощрять долгосрочные инвестиции: инвесторам, которые дольше остальных вкладывают в стартап, будет предоставляться большее число голосов. На данный момент LTSE занимается разработкой стандартов листинга, а первых клиентов собирается принять до конца 2019 года.
Платформу поддержали известные инвесторы Кремниевой долины, такие как Марк Андриссен (сооснователь и генеральный партнер венчурного фонда Andreessen Horowitz) и Питер Тиль (соучредитель PayPal и Founders Fund).
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