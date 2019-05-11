В Кремниевой долине появится фондовая биржа для ИТ-стартапов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила заявку на создание биржи для долгосрочных вложений Long-Term Stock Exchange в Сан-Франциско, которая снизит давление на стартапы со стороны инвесторов при выходе на IPO.

Об этом пишет Quartz.

Биржа позволит технологическим стартапам избежать давления в пользу погони за прибылью в ущерб инновационности и сосредоточиться на своих продуктах и сервисах. Идея создания LTSE принадлежит американскому предпринимателю Эрику Райсу, автору книги «Экономичный стартап» (The Lean Startup).

Биржа будет поощрять долгосрочные инвестиции: инвесторам, которые дольше остальных вкладывают в стартап, будет предоставляться большее число голосов. На данный момент LTSE занимается разработкой стандартов листинга, а первых клиентов собирается принять до конца 2019 года.

Платформу поддержали известные инвесторы Кремниевой долины, такие как Марк Андриссен (сооснователь и генеральный партнер венчурного фонда Andreessen Horowitz) и Питер Тиль (соучредитель PayPal и Founders Fund).