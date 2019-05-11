В Минрегионе предлагают строить только безопасные одноуровневые развороты на трассах

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает устраивать безопасные левые повороты на одном уровне на автомобильных дорогах 1-б категории, имеющих интенсивность движения до 11 тыс автомобилей в сутки.

Об этом сообщает заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

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“Сейчас в действующих ГСН “Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство” установлено, что на автомобильных дорогах с интенсивным движением (более 11 тыс. авто в сутки) транспортные развязки необходимо обязательно проектировать в разных уровнях. Мы хотим повысить безопасность движения и на участках дороги с меньшей интенсивностью, особенно при выполнении левых поворотов, которые сегодня считаются одними из самых опасных. Поэтому сейчас есть такая идея, которую мы уже изучаем и прорабатываем – устраивать на этих участках дороги безопасные левые повороты в одном уровне. Их можно выполнить путем устройства дополнительного места с левой стороны проезжей части для возможности маневрирования авто”, – сообщает Лев Парцхаладзе.

Как они устраиваются?

Благодаря дополнительному месту с левой стороны проезжей части, чтобы авто имело возможность маневрировать.

Что это даст?