Топ-15 крупнейших предприятий Украины, накопивших самые большие налоговые долги в 2019 году (инфографика)

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По данным Государственной фискальной службы Украины, общая сумма налогового долга предприятий по состоянию на 10 апреля 2019 года составляет 91,2 млрд грн.
Портал «Слово и Дело» составил топ-15 крупнейших предприятий – налоговых должников в 2019 году.
Самый большой налоговый должник в Украине – ПАО «Укрнафта», накопившее 15% от общего долга всех предприятий – он составляет 13,7 млрд грн.
У других предприятий значительно меньше процент от общей суммы долга.
Второе место рейтинга заняло ООО «Парком Транс», которое должно выплатить 2 млрд грн налогов (2,1%).
Далее идет ЧП «Петра-Резерв» с долгом в 1,8 млрд грн (1,9%).
В первую пятерку должников также вошли уполномоченное лицо НГДУ «Полтаванафтогаз» ПАО «Укрнафта», которое должно выплатить государству 1,7 млрд грн (1,9%), и уполномоченное лицо ООО «Надра Геоцентр» с долгом в 1,6 млрд грн (1,7%).
В конце топ-15 должников расположились три предприятия, из которых каждое по отдельности должно выплатить государству 0,6% долга, но разные суммы: ООО «Межотраслевая торговая компания» задолжала более 571 млн грн, ООО «Автосервис-Т» должна выплатить 556 млн грн, ГП «Антрацит» – 540 млн 300 тыс. грн.
slovoidilo.ua
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