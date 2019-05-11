Amazon постепенно заменяет своих работников на складах роботами-упаковщиками

Крупнейший в мире ретейлер, компания Amazon, тестирует на своих складах технологию автоматизации, с помощью которой упаковка товаров осуществляется в пять раз быстрее. Работники размещают товары на конвейерной ленте, а роботы их сканируют и упаковывают в коробки. Таким образом машина может обработать 700 заказов в час.

Издание Reuters утверждает, что на текущий момент технология используется на нескольких складах, но Amazon рассматривает возможность более широкого её внедрения. Это неминуемо приведёт к сокращениям рабочих мест, поскольку каждая машина способна заменить 24 человека.

«Мы запустили пилотную версию новой технологии с целью повышения безопасности, ускорения доставки и увеличения эффективности. Мы ожидаем, что средства, сэкономленные за счет повышения эффективности, будут направлены на новые услуги для клиентов, которые создадут новые рабочие места», – сообщил представитель Amazon.

Технология, которую внедряет Amazon, далеко не новая. Компания тестирует её уже пять лет, используя итальянских роботов-упаковщиков CartonWrap наряду со своими роботами SmartPac.

Источники утверждают, что один такой робот-упаковщик обходится компании в $1 млн, не учитывая дополнительных расходов на эксплуатацию. Но они не могут работать полностью автономно и нуждаются в помощи людей, например, для загрузки товаров на ленту или устранения каких-либо проблем во время упаковки. И всё же, по оценкам Reuters, роботы могут стать причиной сокращений около 1300 рабочих мест в США.

Amazon избегает каких-либо негативных упоминаний в прессе, связанных с увольнениями из-за автоматизации на складах. По сути компания не увольняет своих работников, просто сама работа настолько изнурительная, что люди долго не выдерживают.

Таким образом Amazon постепенно заменяет их роботами, но полностью автоматизированные склады появятся не ранее чем через 10 лет, говорят в компании.