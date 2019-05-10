В Android разрешили покупать приложения за наличные

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На конференции Google I/O 2019 компания Google представила новую функцию для онлайн-магазина приложений Google Play. Теперь пользователи, больше полагающиеся на наличный расчёт, смогут пополнять счёт через обычные розничные магазины.
Функция будет доступна для развивающихся рынков, сейчас её можно опробовать только в сети магазинов Oxxo в Мексике. Новый тип пополнения счёта уже описан на страничке поддержки Google. Точный список стран, где он будет доступен, пока не представлен.
При этом отдельно отмечается, что подобные магазины могут брать дополнительную комиссию за пополнение баланса Google Play.
Процесс выглядит так: при покупке приложения в Google Play или оплате чего-либо внутри приложения, пользователь получит специальный код, который надо будет оплатить в магазине-партнёре. Доступ к покупке пользователь получит после оплаты. Как обещают разработчики, транзакция должна проходить в течение 10 минут, но может растянуться и до 48 часов. Возврат средств при таком способе оплаты не предусмотрен.
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