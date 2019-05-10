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Застройщиков заставят остановить ветер в жилых кварталах

Застройщиков заставят остановить ветер в жилых кварталах

Вскоре украинским застройщикам придется проводить дополнительную экспертизу при проектировании новых многоэтажек. Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства подготовило проект изменений в государственные строительные нормы (ГСН), чтобы снизить скорость ветра в жилых кварталах городов.

Как сообщили в пресс-службе Минрегиона со ссылкой на слова заместителя министра Льва Парцхаладзе, строительство новых объектов в уже существующих районах приводит к повышению концентрации ветровых потоков. Что нередко становится причиной серьезного дискомфорта для жителей: порывы ветра не только вырывают зонты у прохожих. Они ломают деревья и буквально сбивают пешеходов с ног.

Чтобы избавить людей от таких последствий уплотняющейся застройки, в новых ГСН пропишут обязательство для застройщика проводить предварительный аэродинамический обдув масштабной модели квартала. Если выяснится, что скорость потоков превышает допустимые показатели, проект придется доработать. Например, путем покрытия фасада специальными материалами, затормаживающими потоки воздуха.

По материалам УБР
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