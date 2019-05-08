С начала года с должников взыскали алиментов на 1,8 млрд грн

С начала года госисполнители уже взыскали 1,8 млрд грн алиментов. Об этом сообщила заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко.

Она отметила, что всего государственные исполнители защитили экономические права более 356 тысяч украинских детей с начала этого года, из них более 50 тысяч детей Днепропетровской области, более 24 тысяч Донецкой области, почти 23 тысячи Запорожской и Киевской областей.

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“В общем имеем динамику увеличения взысканий алиментов почти на половину по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, поэтому можно с уверенностью сказать, что законы действуют”, – отметила Светлана Глущенко.

Всего с начала действия законов #ЧужихДітейНеБуває, то есть с 6 февраля 2018 года, государственными исполнителями Минюста в пользу детей взыскано уже 6,2 млрд гривен алиментов.