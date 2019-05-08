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Продлен срок осуществления процедуры ликвидации АКБ «Новый»

Продлен срок осуществления процедуры ликвидации АКБ «Новый»

На основании пункта 2 части пятой статьи 12, части первой статьи 35, части пятой статьи 44, части третьей статьи 48 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 8 мая 2019 № 1125 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации Банк «Новый» сроком на один год с 1 сентября 2019 до 31 августа 2020 включительно.

Об этом пишет Фонд гарантирования вкладов.

“Вместе с тем, в соответствии с указанным решением продлены полномочия ликвидатора АК «Новый», определенные Законом, в частности, статьями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закона, в том числе по подписанию всех договоров, связанных с реализацией активов банка в порядке, определенном Законом, кроме полномочий по обращению к связанному с банком лицу с требованием о возмещении вреда и обращения с таким требованием в суд, а также с требованием к небанковскому финансовому учреждению, которым от физических лиц привлечены в качестве займов или вкладов средства, согласно Закону приравниваемые к вкладам, и полномочий в части организации реализации активов банка, ведущему специалисту по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела организации процедур ликвидации неплатежеспособных банков департамента управления активами Тимонину Александру Алексеевичу сроком на один год с 1 сентября 2019 года до 31 августа 2020 года включительно!” – говорится в сообщении.

По материалам Finance.UA
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