Выкуп двух облэнерго у россиян усилит энергобезопасность Украины – эксперт

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Приобретение компаний ДТЭК двух облэнерго – “Киевоблэнерго” и “Одессаоблэнерго” – у российской группы VS Energy позитивно влияет на энегобезопасность и энергонезависимость Украины. Об этом заявила политолог Светлана Кушнир.
“Когда мы говорим о национальной безопасности, то почему-то многие наши граждане думают, что это только контроль над границей или сильная армия. На самом деле энергетическая безопасность – это сверхважная составляющая вообще всего сегмента безопасности страны”, – сказала Кушнир в эфире “Обоз ТВ”.
По ее словам, владельцем 10 украинских облэнерго является компания с российскими собственниками.
“VS Energy зарегистрирована в Нидерландах, и как будто является международной компанией. 10 областей, 10 облэнерго в активе этой компании. Но бенефициарами и владельцами этой компании являются россияне: Гинер, Воеводин и Александр Бабаков. Бабаков – это экс-вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации”, – объяснила Кушнир.
Она также отметила, что в Украине облэнерго принадлежат разным собственникам, соответственно, никакой монополии нет.
“Они распределены между бизнесменами. Например, у того же Григоришина в контрольном пакете акции 8 облэнерго. У того же Коломойского 6, кажется. А после покупки, если не ошибаюсь, ДТЭК “Киевоблэнерго” и “Одессаоблэнерго” в активе этой компании будет 5 облэнерго. Не забываем, что у Бабакова и компании остается еще контрольный пакет акций 8 облэнерго. Поэтому говорить о том, что ДТЭК становится таким монополистом на энергетическом рынке, неправильно. Наоборот, я думаю, что этот вопрос политизирован”, – сказала она.
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