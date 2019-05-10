“Турецкий поток” будет введен в эксплуатацию к концу года

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Газопровод “Турецкий поток” будет введен в эксплуатацию к концу 2019 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Анадолу.
“Проект, как и было запланировано, будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Завершено более 70 процентов работ в рамках строительства приемного терминала в поселке Кыйыкей, которое считается последним этапом реализации проекта. Поэтому, несомненно, трубопровод будет сдан в эксплуатацию в срок”, — сказала представитель консорциума “Турецкий поток” Аслы Эсен.
Она также добавила, что уже завершено строительство сухопутного участка газопровода на территории России.
Министр иностранных дел и торговли Питер Сиярто в пятницу провел переговоры о ситуации с поставками газа после 1 января 2020 года с министром экономики Словакии Петером Жига в Пекине. На переговорах обсуждался возможный вариант, при котором Россия прекратит поставки газа через Украину.
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