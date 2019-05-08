Общая сумма украденных с биткоин-бирж средств превысила $1,35 млрд (инфографика)

Согласно расчетам аналитиков The Block, за всю историю криптоиндустрии сумма похищенных с крупных бирж средств превысила $1,35 млрд.

Примечательно, что больше половины от этой суммы (59%) злоумышленники заполучили в течение 2018 года. На диаграмме ниже проиллюстрированы крупнейшие в истории криптоиндустрии взломы централизованных бирж:

Как можно заметить, лидирует в этом рейтинге японская биржа Coincheck, взломанная в январе 2018 года.

На следующем скриншоте изображена динамика похищенных средств по годам. По словам аналитиков, с начала текущего года произошло четыре взлома, в ходе которых похищено примерно $69 млн (с учетом недавней хакерской атаки на Binance).

2018 — наиболее успешный для злоумышленников год. Однако 62% из общей суммы средств, похищенной в том году, приходится на Coincheck.

Также значительная сумма средств была украдена в 2014 году с биржи Mt. Gox, на которой в то время осуществлялась большая часть торговых операций.