Верланов рассказал, как будет бороться с использованием крупным бизнесом схем с ФЛП

Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов назвал злоупотреблением ситуацию, когда крупные компании используют для ведения бизнеса схему с физлицами-предпринимателями.

Он отметил, что для решения этой проблемы принимать новые законы не нужно.

“Мы будем искать аргументы в существующем законодательстве, в судебной практике, в Кодексе законов о труде о том, что есть ситуации, в которых это является злоупотреблением. Концепция злоупотребления правом известна. Думаю, мы поработаем в этом направлении”, – отметил он.

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Верланов назвал большим вызовом для экономики то, что практически весь малый и средний бизнес так или иначе связан с ФЛП и юридическими лицами на упрощенной системе налогообложения.

“Разбивка этих малых и средних бизнесов на несколько, несколько десятков или сотен ФЛП не дает фактически консолидировать отчетность компании, показать стоимость этого бизнеса, следовательно, бизнес перестает развиваться”, – заявил он.

Глава Налоговой подчеркнул, что 98,5% налога на прибыль в Украине платит всего 5 тыс. компаний, хотя зарегистрировано около 0,5 млн.

“Мы видим, что у нас фактически нет этого консолидированного среднего бизнеса. Он де-факто есть, но де-юре его нет”, – сказал Верланов.

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Он добавил, что из-за этого бизнес не может получить капитал для расширения бизнеса, внедрения инноваций, выхода на международные рынки.

В ходе изменения этой системы нужно учитывать, что благодаря ей в Украине появились целые прогрессивные отрасли и высокомобильные части населения: IT, консалтинговый бизнес, креативная индустрия, подчеркнул Верланов.

Справка Finance.ua:

Бизнес, который подписывает договор с ФЛП , освобождается от уплаты 22% единого социального взноса из фонда заработной платы работников.