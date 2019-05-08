0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 355 0

Верланов рассказал, как будет бороться с использованием крупным бизнесом схем с ФЛП

Верланов рассказал, как будет бороться с использованием крупным бизнесом схем с ФЛП

Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов назвал злоупотреблением ситуацию, когда крупные компании используют для ведения бизнеса схему с физлицами-предпринимателями.

Он отметил, что для решения этой проблемы принимать новые законы не нужно.

“Мы будем искать аргументы в существующем законодательстве, в судебной практике, в Кодексе законов о труде о том, что есть ситуации, в которых это является злоупотреблением. Концепция злоупотребления правом известна. Думаю, мы поработаем в этом направлении”, – отметил он.

Читайте также: В Украине запустили Telegram-бота для ФЛП, который платит налоги и сдает отчеты

Верланов назвал большим вызовом для экономики то, что практически весь малый и средний бизнес так или иначе связан с ФЛП и юридическими лицами на упрощенной системе налогообложения.

“Разбивка этих малых и средних бизнесов на несколько, несколько десятков или сотен ФЛП не дает фактически консолидировать отчетность компании, показать стоимость этого бизнеса, следовательно, бизнес перестает развиваться”, – заявил он.

Глава Налоговой подчеркнул, что 98,5% налога на прибыль в Украине платит всего 5 тыс. компаний, хотя зарегистрировано около 0,5 млн.

“Мы видим, что у нас фактически нет этого консолидированного среднего бизнеса. Он де-факто есть, но де-юре его нет”, – сказал Верланов.

Читайте также: У Зеленского хотят провести списание для ФЛП более 7 млрд долгов по ЕСВ

Он добавил, что из-за этого бизнес не может получить капитал для расширения бизнеса, внедрения инноваций, выхода на международные рынки.

В ходе изменения этой системы нужно учитывать, что благодаря ей в Украине появились целые прогрессивные отрасли и высокомобильные части населения: IT, консалтинговый бизнес, креативная индустрия, подчеркнул Верланов.

Справка Finance.ua:

  • Бизнес, который подписывает договор с ФЛП, освобождается от уплаты 22% единого социального взноса из фонда заработной платы работников.
  • ФЛП 3-й группы на упрощенной системе налогообложения отчисляет государству только минимальный месячный социальный взнос (918 грн на февраль 2019 года) и 5% от полученных денег.
По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.