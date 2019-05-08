В Киеве будут судить организаторов нелегальных "казино" с миллионными доходами

Группа лиц под видом интернет-лотерей замаскировано предоставляли доступ клиентам к азартным играм и получала миллионные прибыли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

“В ходе проведения ряда следственных розыскных действий было задокументирована деятельность группы лиц, которые под видом интернет-лотерей замаскировано предоставляли доступ клиентам к азартным играм”, – говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства фигурантов, а также в помещениях игорных заведений, следователи изъяли черновые записи, компьютерную технику, а также платежные карточки, через которые осуществлялась легализация миллионных прибылей.

Правоохранителям удалось подтвердить причастность фигурантов к организации нелегального бизнеса и “отмыванию” денег, полученных преступным путем.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Всем трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 209 УК Украины (занятие игорным бизнесом в составе организованной группы, легализация доходов, приобретенных преступным путем).