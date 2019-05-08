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Годовой объем продаж японской компании Toyota превысил $275 миллиардов

Годовой объем продаж японской компании Toyota превысил $275 миллиардов

Руководство японской автомобилестроительной компании Toyota сообщило, что за финансовый год, который завершился в конце марта, компания зарегистрировала рекордный объем продаж в размере более 30 трлн иен, или более 275 млрд долларов.

Об этом сообщает NHK WORLD.

Это самый большой в истории показатель для всех японских компаний, чьи акции «работают» на фондовом рынке.

Продажи группы компаний Toyota, в которую также входят компании Daihatsu и Hino, увеличились почти на 3%. Прибыль от обычных операций также увеличилась до 22 млрд долларов. И объем продаж и прибыль выросли второй год подряд.

По сообщению компании Toyota, продажи увеличились на 9% в Азии и на 2% в Европе, в то время как число проданных автомобилей в США и Японии сократилось.

По материалам УКРИНФОРМ
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