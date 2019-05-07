Банк Пинчука увеличил убытки в 4 раза

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Согласно отчетности банка “Кредит Днепр”, за I квартал 2019 банк отчитывается об ущербе 487,7 млн грн (за этот же период 2018 – 116,9 млн грн), а за весь 2018 – 551,5 млн грн (за 2017 – 570,2 млн грн).
Согласно отчету о движении денежных средств, в I квартале банк “Кредит Днепр” получил процентные доходы на 149,1 млн грн, тогда как на уплаченные процентные расходы составили 161,6 млн грн.
Аналогичная ситуация – превышение процентных расходов над процентными доходами – была у этого банка и за I квартал 2018 года (109,7 млн грн и94,3 млн грн соответственно), и за весь 2018 год (491,8 млн грн и 475,3 млн грн), и за 2017 (611,9 млн грн и 394,3 млн грн соответственно).
В то же время в отчете о прибылях и убытках “Кредит Днепр” приводит данные, что его процентные доходы (следует понимать, начисленные, – ред.) в январе-марте 2019 года составляли 213 млн грн, а процентные расходы – 166,7 млн грн.
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