0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 248 0

Банк Пинчука увеличил убытки в 4 раза

Банк Пинчука увеличил убытки в 4 раза

Согласно отчетности банка “Кредит Днепр”, за I квартал 2019 банк отчитывается об ущербе 487,7 млн грн (за этот же период 2018 – 116,9 млн грн), а за весь 2018 – 551,5 млн грн (за 2017 – 570,2 млн грн).

Согласно отчету о движении денежных средств, в I квартале банк “Кредит Днепр” получил процентные доходы на 149,1 млн грн, тогда как на уплаченные процентные расходы составили 161,6 млн грн.

Аналогичная ситуация – превышение процентных расходов над процентными доходами – была у этого банка и за I квартал 2018 года (109,7 млн грн и94,3 млн грн соответственно), и за весь 2018 год (491,8 млн грн и 475,3 млн грн), и за 2017 (611,9 млн грн и 394,3 млн грн соответственно).

В то же время в отчете о прибылях и убытках “Кредит Днепр” приводит данные, что его процентные доходы (следует понимать, начисленные, – ред.) в январе-марте 2019 года составляли 213 млн грн, а процентные расходы – 166,7 млн грн.

По материалам Finbalance
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Кредит Днепр
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.