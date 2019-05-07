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Украинская платежная система «ЛЕО» получила статус международной системы

В Украине появилась еще одна международная платежная система. Ею стала внутригосудар-ственная платежная система «ЛЕО». Соответствующее решение опубликовано на сайте Национального банка Украины.

Согласно выданному свидетельству от 26 апреля 2019 года, платежная система получила новый статус — международная платежная система «LEO». Платежной организацией МПС «LЕО» остается ООО «ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЕЙ». В 2016 году компания получила лицензию НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, а уже 3 января 2017 года регулятор утвердил регистрацию правил внутригосударственной платежной системы ЛЕО.

Международная платежная система «LEO» стала четвертой международной платежной системой из 14 зарегистрированных, платежными организациями которых являются небан-ковские финансовые учреждения.

Новый статус дает МПС «LЕО» право:

1. Совершать международные денежные переводы;

2. Работать на территории других стран;

3. Работать напрямую с иностранными контрагентами.

Расчетными банками МПС ЛЕО являются государственный банк АБ «Укргазбанк» и ком-мерческий банк АТ АКБ «Конкорд» (Concord Bank).

В компании оценивают позитивное решение Национального банка как еще один шаг на пути либерализации финансового рынка, которая уже серьезно изменила отечественный транзакционный бизнес.

«Появление новой международной платежной системы — это четкий сигнал того, что приоритетом государственных интересов является интеграция финансовой системы в об-щемировую практику. Значение МПС «LEO» для LeoGaming сложно переоценить: больше прозрачности в работе для наших международных партнеров, больше доверия со стороны государства. Именно такой путь развития был для нас единственно возможным», — под-черкнула глава ООО «ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЕЙ» Алена Шевцова.

В планах у МПС «LЕО» выйти на рынок международных денежных переводов, тем самым увеличив масштабы работы как с бизнесом, так и с конечным потребителем.

По материалам LeoGaming
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