TSMC предложит улучшенный 5-нм техпроцесс

Тайваньские источники со ссылкой на анонимных представителей островной индустрии сообщают, что в 2021 году Intel придётся столкнуться с улучшенным 5-нм техпроцессом TSMC.

Это будет техпроцесс N5+ или 5 nm Plus – второе поколение 5-нм техпроцесса крупнейшего в мире контрактного производителя чипов.

Рисковое производство с нормами 5 нм компания запустила в первом квартале текущего года. Массовое производство с нормами 5 нм (5N) стартует в первом или во втором квартале 2020 года. В точных сроках запуска массового производства с нормами 5 нм компанией TSMC есть один нюанс. Для работы с данными технологическими нормами компания строит новый завод – предприятие Fab 18. Как только Fab 18 будет введена в строй, можно будет говорить о начале производства с нормами 5 нм. Этот процесс может растянуться с конца 2019 года до второго квартала 2020 года включительно. Но даже если брать крайние сроки, коммерческое производство с нормами 5 нм TSMC запустит не позднее апреля-июня 2020 года.

Рисковое производство с нормами N5+ или по улучшенному 5-нм техпроцессу компания начнёт в первом квартале 2020 года. Ещё спустя год компания будет готова начать массовый выпуск чипов с использованием техпроцесса N5+. Именно с этим техпроцессом придётся сравнивать свои производственные достижения Intel, когда она в 2021 году представит свои первые 7-нм дискретные графические процессоры. AMD и NVIDIA, как давние клиенты TSMC, к этому времени имеют все шансы выпустить как 5-нм GPU, так и вынашивать планы запуска в производство графических решений на улучшенном 5-нм техпроцессе.

TSMC N5+ частично будет использовать сканеры диапазона EUV. Глубина использования сканеров с длиной волны 13,5 нм будет определять, насколько техпроцесс N5+ окажется лучше техпроцесса N5.