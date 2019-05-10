TSMC предложит улучшенный 5-нм техпроцесс

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Тайваньские источники со ссылкой на анонимных представителей островной индустрии сообщают, что в 2021 году Intel придётся столкнуться с улучшенным 5-нм техпроцессом TSMC.
Это будет техпроцесс N5+ или 5 nm Plus – второе поколение 5-нм техпроцесса крупнейшего в мире контрактного производителя чипов.
Рисковое производство с нормами 5 нм компания запустила в первом квартале текущего года. Массовое производство с нормами 5 нм (5N) стартует в первом или во втором квартале 2020 года. В точных сроках запуска массового производства с нормами 5 нм компанией TSMC есть один нюанс. Для работы с данными технологическими нормами компания строит новый завод – предприятие Fab 18. Как только Fab 18 будет введена в строй, можно будет говорить о начале производства с нормами 5 нм. Этот процесс может растянуться с конца 2019 года до второго квартала 2020 года включительно. Но даже если брать крайние сроки, коммерческое производство с нормами 5 нм TSMC запустит не позднее апреля-июня 2020 года.
Рисковое производство с нормами N5+ или по улучшенному 5-нм техпроцессу компания начнёт в первом квартале 2020 года. Ещё спустя год компания будет готова начать массовый выпуск чипов с использованием техпроцесса N5+. Именно с этим техпроцессом придётся сравнивать свои производственные достижения Intel, когда она в 2021 году представит свои первые 7-нм дискретные графические процессоры. AMD и NVIDIA, как давние клиенты TSMC, к этому времени имеют все шансы выпустить как 5-нм GPU, так и вынашивать планы запуска в производство графических решений на улучшенном 5-нм техпроцессе.
TSMC N5+ частично будет использовать сканеры диапазона EUV. Глубина использования сканеров с длиной волны 13,5 нм будет определять, насколько техпроцесс N5+ окажется лучше техпроцесса N5.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Назвали масштабы трудовой миграции украинцевВчера, 08:00 - 5855 4
Минсельхоз США дал прогноз экспорта зерновых с Украины в 2019/20 МГПозавчера, 19:40 - 344 3
Украина активно закупает "борщевые" овощи за границейВчера, 18:00 - 622 2
Самые надежные подержанные кроссоверы за 10 тысяч долларовВчера, 16:00 - 9983 2
В Японии показали самый быстрый в мире поезд (фото)Позавчера, 23:30 - 2462 2
Самые надежные подержанные кроссоверы за 10 тысяч долларовВчера, 16:00 - 9983 2
Что ждет рынок недвижимости летомВчера, 09:00 - 7943 1
Назвали масштабы трудовой миграции украинцевВчера, 08:00 - 5855 4
«АвтоКрАЗ» представил новую спецмашинуВчера, 02:00 - 5216
Пенсии повысили на 18%: названы размеры новых выплат в регионах УкраиныВчера, 21:00 - 1624 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в АфганистанПозавчера, 10:50 - 828
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 413
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 1823 1
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 1553
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)07.05.2019, 12:10 - 1573 7