ПриватБанк временно запустил бесплатные переводы из Польши

ПриватБанк запустил бесплатные денежные переводы в Украину из Польши вместе с онлайн сервисом PayUkraine и MasterCard.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Читайте также: ПриватБанк раздает фрилансерам карточки с персональным дизайном

В течение трех месяцев с 10 мая по 10 августа украинские заробитчане и туристы могут переводить средства на карты ПриватБанка без комиссий.

Где можно осуществлять переводы?

На сайте PayUkraine.

В мобильном приложении сервиса.

Воспользоваться промокодом PayUkraine могут новые клиенты, которые ранее не переводили средства через сервис.

Справка Finance.ua: