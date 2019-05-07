0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 140 0

ПриватБанк временно запустил бесплатные переводы из Польши

ПриватБанк временно запустил бесплатные переводы из Польши

ПриватБанк запустил бесплатные денежные переводы в Украину из Польши вместе с онлайн сервисом PayUkraine и MasterCard.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Читайте также: ПриватБанк раздает фрилансерам карточки с персональным дизайном

В течение трех месяцев с 10 мая по 10 августа украинские заробитчане и туристы могут переводить средства на карты ПриватБанка без комиссий.

Где можно осуществлять переводы?

  • На сайте PayUkraine.
  • В мобильном приложении сервиса.

Воспользоваться промокодом PayUkraine могут новые клиенты, которые ранее не переводили средства через сервис.

Справка Finance.ua:

  • PayUkraine – бренд компании PU Group LTD, который предлагает различные решения для осуществления денежных переводов между Польшей и Украиной.

Заказать карту ПриватБанка на Finance.ua

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.