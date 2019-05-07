ПриватБанк временно запустил бесплатные переводы из Польши

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ПриватБанк запустил бесплатные денежные переводы в Украину из Польши вместе с онлайн сервисом PayUkraine и MasterCard.
Об этом сообщили в пресс-службе банка.
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В течение трех месяцев с 10 мая по 10 августа украинские заробитчане и туристы могут переводить средства на карты ПриватБанка без комиссий.
Где можно осуществлять переводы?
Воспользоваться промокодом PayUkraine могут новые клиенты, которые ранее не переводили средства через сервис.
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