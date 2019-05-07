0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 86 0

НБУ обнародовал Индекс финансового стресса за последние десять лет

НБУ обнародовал Индекс финансового стресса за последние десять лет

Динамика индекса финансового стресса (ИФС), который измеряет Национальный банк, свидетельствует о сохранении определенных признаков неустойчивого финансового состояния.

Об этом говорится в отчете Национального банка о введении мер защиты.

Читайте также: Больше денег бизнес хранит в Укргазбанке – НБУ

Как показывает текущая динамика ИФС, сейчас он приблизился к значениям, которые были зафиксированы после кризиса 2008-2009 годов. В то же время показатели отдельных субиндексов (больше всего – субиндексы банковского сектора и государственных ценных бумаг) все еще находятся далеко от минимальных уровней.


bank.gov.ua

Снижение индекса продолжалось со второй половины 2015 года. Он несколько вырос в результате национализации “ПриватБанка” в конце 2016 из-за непродолжительной неопределенности на финансовых рынках и некоторого оттока депозитов. Следующий ощутимый рост произошел во втором полугодии 2018 года.


bank.gov.ua

Основным фактором этого стал субиндекс банковского сектора. Его повышение было обусловлено сокращением объемов ликвидных активов у банков и волатильностью средств населения на банковских счетах, отмечается в отчете НБУ.

ИФС – агрегированный показатель, измеряющий уровень напряжения в финансовой системе и дающий комплексную количественную оценку ее состояния. Расчет индекса для Украины Национальный банк осуществляет на основе анализа четырех сегментов финансового рынка: банковского, корпоративного, государственных ценных бумаг и валютного, для каждого из которых рассчитывает отдельный субиндекс. ИФС позволяет сравнить текущее состояние финансовой системы со значениями за предыдущие периоды и во время прошлых кризисов, оценить эффективность мер, направленных на смягчение системных рисков, а также может служить одним из индикаторов завершения финансового кризиса. Оптимальным является нахождение индекса на как можно более низких уровнях без тенденции к росту.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.