НБУ обнародовал Индекс финансового стресса за последние десять лет

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Динамика индекса финансового стресса (ИФС), который измеряет Национальный банк, свидетельствует о сохранении определенных признаков неустойчивого финансового состояния.
Об этом говорится в отчете Национального банка о введении мер защиты.
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Как показывает текущая динамика ИФС, сейчас он приблизился к значениям, которые были зафиксированы после кризиса 2008-2009 годов. В то же время показатели отдельных субиндексов (больше всего – субиндексы банковского сектора и государственных ценных бумаг) все еще находятся далеко от минимальных уровней.
bank.gov.ua
Снижение индекса продолжалось со второй половины 2015 года. Он несколько вырос в результате национализации “ПриватБанка” в конце 2016 из-за непродолжительной неопределенности на финансовых рынках и некоторого оттока депозитов. Следующий ощутимый рост произошел во втором полугодии 2018 года.
bank.gov.ua
Основным фактором этого стал субиндекс банковского сектора. Его повышение было обусловлено сокращением объемов ликвидных активов у банков и волатильностью средств населения на банковских счетах, отмечается в отчете НБУ.
ИФС – агрегированный показатель, измеряющий уровень напряжения в финансовой системе и дающий комплексную количественную оценку ее состояния. Расчет индекса для Украины Национальный банк осуществляет на основе анализа четырех сегментов финансового рынка: банковского, корпоративного, государственных ценных бумаг и валютного, для каждого из которых рассчитывает отдельный субиндекс. ИФС позволяет сравнить текущее состояние финансовой системы со значениями за предыдущие периоды и во время прошлых кризисов, оценить эффективность мер, направленных на смягчение системных рисков, а также может служить одним из индикаторов завершения финансового кризиса. Оптимальным является нахождение индекса на как можно более низких уровнях без тенденции к росту.
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