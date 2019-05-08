В WhatsApp появится функция бесконтактной оплаты

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Facebook планирует нанять примерно 100 человек, которые будут разрабатывать функцию бесконтактной оплаты, сообщает Forbes.
Таким образом, команда WhatsApp, которая состоит из примерно 400 человек, увеличится на 25%. Большинство новых сотрудников будет работать в Лондоне. Еще часть – в Дублине (Ирландия), где расположена европейская штаб-квартира Facebook.
На прошлой неделе основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что функция мобильных платежей в WhatsApp будет запущена в нескольких странах в 2019 году после первоначального испытания в Индии.
Напомним, Facebook купил WhatsApp за $19 млрд в 2014 году. Мессенджером пользуется 1,5 млрд человек по всему миру. Приложение наиболее популярно в Великобритании и Индии.
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