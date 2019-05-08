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В WhatsApp появится функция бесконтактной оплаты

В WhatsApp появится функция бесконтактной оплаты

Facebook планирует нанять примерно 100 человек, которые будут разрабатывать функцию бесконтактной оплаты, сообщает Forbes.

Таким образом, команда WhatsApp, которая состоит из примерно 400 человек, увеличится на 25%. Большинство новых сотрудников будет работать в Лондоне. Еще часть – в Дублине (Ирландия), где расположена европейская штаб-квартира Facebook.

На прошлой неделе основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что функция мобильных платежей в WhatsApp будет запущена в нескольких странах в 2019 году после первоначального испытания в Индии.

Напомним, Facebook купил WhatsApp за $19 млрд в 2014 году. Мессенджером пользуется 1,5 млрд человек по всему миру. Приложение наиболее популярно в Великобритании и Индии.

По материалам НВ
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