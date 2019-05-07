Больше всего денег бизнес хранит в Укргазбанке - НБУ

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По итогам I квартала в рейтинге банков по объему привлеченных средств бизнеса на первую строчку поднялся Укргазбанк (50,1 млрд грн), тогда как в начале года он занимал третье место.
Об этом свидетельствует статистика НБУ.
Укрэксимбанк (48,5 млрд грн) сохранил вторую позицию, а ПриватБанк (43 млрд грн) переместился на третье место (тогда как в начале года был первым).
По итогам I квартала наиболее существенно депозитный портфель населения вырос в Ощадбанке (+1,6 млрд грн, или +1,7%), Универсал Банке (+1,57 млрд грн, или +36,2%) и Укргазбанке (+1 млрд грн или +5%).
В то же время в тройке банков, у которых депозитный портфель физлиц больше всего сократился, – Проминвестбанк (-797,4 млн грн, или -25,2%), Сбербанк (-665,5 млн грн, или -11,9%), Укрсоцбанк (-389,7 млн грн, или -38,6%).
Из статистике НБУ следует, что по итогам I квартала 2019 года наиболее существенно общий депозитный портфель (с учетом средств населения, бизнеса, бюджетных организаций) вырос в Укргазбанке – на 12 млрд грн (+18,4%).
В ТОП-5 банков по увеличению средств клиентов вошли:
За первые три месяца 2019 года наиболее существенно депозитный портфель сократился в:
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