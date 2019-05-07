В Австралии напечатали 46 млн 50-долларовых банкнот с опечаткой

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Резервный банк Австралии напечатал 46 миллионов банкнот номиналом 50 австралийских долларов с опечаткой в слове «responsibility». В банке ошибку признали и пообещали следующие банкноты выпускать без нее.
Об этом сообщает The Guardian.
Обновленную банкноту Резервный банк Австралии выпустил в октябре 2018 года. Она содержала дополнительные меры защиты от подделок. Однако впоследствии на банкноте заметили опечатку в микротексте, находящемся на фоне банкноты.
Текст цитирует первую женщину-депутата австралийского парламента: «Это большая ответственность (responsibilty, правильно responsibility) быть единственной женщиной здесь, и я хочу подчеркнуть необходимость того, чтобы здесь были и другие женщины».
Резервный банк Австралии признал ошибку, однако не стал отзывать банкноты, суммарная стоимость которых составляет 2,3 миллиарда австралийских долларов. Там пообещали, что в дальнейшем будут выпускать новые банкноты с исправленным текстом.
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