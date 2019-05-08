Владелец Amazon представил прототип аппарата для высадки на Луну

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Глава компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос провел в Вашингтоне презентацию прототипа космического аппарата для высадки на поверхность Луны.
Об этом сообщил в четверг телеканал ABC.
“Настало время вернуться на Луну, на этот раз, чтобы остаться”, – заявил Безос на закрытом мероприятии для журналистов и работников космической сферы. Он продемонстрировал на сцене макет в натуральную величину аппарата для высадки на естественный спутник Земли. Посадочный модуль получил название Blue Moon.
Разработка аппарата, как подчеркнул Безос, “велась в течение трех лет”. По его словам, Blue Moon сможет осуществлять мягкую посадку на поверхность Луны, имея полезную нагрузку от 3,6 до 6,5 т, при этом на его крыше можно будет разместить луноход. Глава Amazon также заявил о том, что специально для посадочного модуля разработан двигатель, который получил название BE-7. Первый пробный запуск силовой установки будет проведен летом.
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