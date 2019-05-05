США обвинили китайских хакеров в краже данных миллионов человек

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Прокуратура США обвинила хакеров из Китая в краже данных 78 млн человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства юстиции США.
Сообщается, что американская прокуратура выдвинула обвинение гражданину Китая Вану Фуцзе и его сообщникам во взломе базы данных страховой компании Anthem и трех других компаний, а также краже данных 78 млн человек. По данным следствия, хакеры с февраля 2014 года рассылали фишинговые письма и загружали на компьютеры жертв вредоносное программное обеспечение.
Только в случае с Anthem хакерам удалось похитить личные данные 78 млн американцев. Они получили доступ к именам, идентификационным номерам, датам рождения, номерам соцстрахования, адресам, номерам телефонов, электронной почте, информации о занятости и данным о доходах.
Напомним, в декабре 2018 года прокуратура Нью-Йорка обвинила двух граждан Китая в 45 кибератаках, проводимых на протяжении последних десяти лет.
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