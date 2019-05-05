0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости
- 15 0

Укрзализныця подтвердила планы привлечения новых долгов в 2019 году

Укрзализныця подтвердила планы привлечения новых долгов в 2019 году

Глава Укрзализныци Евгений Кравцов провел переговоры с инвесторами и подтвердил намерение компании выйти на рынок заимствований в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Читайте также: Укрзализныця планирует снова выпустить еврооблигации

Отмечается, что новые долги Укрзализныця планирует выпустить не только для того, чтобы рефинансировать предыдущую задолженность, но и для финансирования новых проектов.

«Сотрудничество с международным рынком капиталов для нас – не просто поддерживать необходимый уровень капитальных инвестиций. Эти средства в первую очередь должны стать инструментом развития и экономического роста компании», – сообщил Кравцов.

Переговоры с инвесторами проводились при поддержке инвестиционной компании Dragon Capital. В них приняли участие 22 международных инвестора. Такие переговоры следует толковать как начало подготовки к привлечению новых займов.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.