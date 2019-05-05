Укрзализныця подтвердила планы привлечения новых долгов в 2019 году

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Глава Укрзализныци Евгений Кравцов провел переговоры с инвесторами и подтвердил намерение компании выйти на рынок заимствований в 2019 году.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
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Отмечается, что новые долги Укрзализныця планирует выпустить не только для того, чтобы рефинансировать предыдущую задолженность, но и для финансирования новых проектов.
«Сотрудничество с международным рынком капиталов для нас – не просто поддерживать необходимый уровень капитальных инвестиций. Эти средства в первую очередь должны стать инструментом развития и экономического роста компании», – сообщил Кравцов.
Переговоры с инвесторами проводились при поддержке инвестиционной компании Dragon Capital. В них приняли участие 22 международных инвестора. Такие переговоры следует толковать как начало подготовки к привлечению новых займов.
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