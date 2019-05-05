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Как оформить кредит онлайн, быстро и без процентов (видео)

Как оформить кредит онлайн, быстро и без процентов (видео)

Украинцы привыкают жить в долг. Общий портфель займов в прошлом году вырос на треть – до более 130 млрд гривен. Сейчас этот сегмент рынка осваивают небанковские учреждения. Именно для них сфера потребительского кредитования должно стать приоритетной.

“Я был бы сторонником того, чтобы банки вообще были ограничены в выдаче кредитов. Чтобы этим занимались просто финансовые компании, которые могут искать у частных компаний и частных лиц какие-то средства, чтобы потом использовать их для такого потребительского кредитования. Но чтобы не было рисков для вкладчиков», – считает экономический эксперт Борис Кушнирук.

«Компания “Динеро” является частью международной группы. Мы стараемся быть самыми дешевыми на рынке, чтобы не быть финансовой кабалой для человека», – говорит Илья Веселый, директор компании «Динеро».

Для получения займа заполняется заявка на сайте. Ответ приходит через несколько минут.

“В течение 3 месяцев вы можете обратиться в компанию «Динеро» и взять столько займов, сколько вам необходимо”, – говорит руководитель отдела маркетинга компании «Динеро» Анна Моисеева.
 
Вернуть займ можно через платежный терминал, банк или с личного аккаунта на сайте.

По материалам Dinero.ua
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