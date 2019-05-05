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Бизнес Трампа потерял более миллиарда долларов за 10 лет

Бизнес Трампа потерял более миллиарда долларов за 10 лет

Президент США Дональд Трамп потерял 1,17 млрд долларов за десять лет: с 1985 по 1994 год.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Издание в свою очередь ссылается на источник, имевший законный доступ к ранее не публиковавшимся федеральным налоговым документам американского лидера. Такие убытки Трампу приносил его основной бизнес – отели, казино и жилая недвижимость. Также отмечается, что в течение восьми из этих десяти лет Трамп смог уклоняться от уплаты подоходного налога.

Издание напоминает, что в ходе предвыборной кампании Трамп выступал в образе бизнесмена, который сделал себя сам. Он списывал сложности, которые возникали в его бизнесе, на следствие рецессии, начавшейся в 1990 году.

Так, в 1990 и в 1991 годах Трамп заявлял об убытках, превышающих 50 млн долларов, что вдвое больше, чем декларировал любой другой индивидуальный предприниматель в то время. Однако газета пришла к выводу, что проблемы в его бизнес-империи начались гораздо раньше. В частности, в 1985 году он задекларировал потери на 46,1 млн долларов.

По материалам РБК-Украина
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