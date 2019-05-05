Экс-руководителю Danske Bank предъявлены обвинения в отмывании миллиардов евро

Прокуратура Дании предъявила бывшему исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену обвинения в причастности к одному из самых масштабных скандалов с отмыванием денег.

Об этом 7 мая сообщила датская газета Borsen со ссылкой на адвоката самого Боргена. Financial Times со ссылкой на источник подтверждает, что Боргена обвиняют в том, что тот не смог предотвратить ряд сомнительных сделок.

Адвокат Питер Шрадик подтвердил, что 12 марта в доме Боргена состоялся обыск.

В июле 2018 года прокуратура Эстонии объявила о начале расследования в отношении эстонского отделения Danske Bank, сообщало агентство Reuters. По версии следствия, с 2007 по 2015 годы филиал участвовал в отмывании денег на общую сумму более 8 миллиардов долларов. В связи со скандалом в отставку ушел глава Danske Bank Томас Борген.

В начале сентября 2018 года издание Financial Times со ссылкой на независимое расследование сообщало, что в 2013 году через эстонское подразделение Danske Bank прошла «ошеломляющая сумма» – до 30 миллиардов долларов. В том же году стало известно, что датские власти проверяет сделки, заключенные с 2007 по 2015 год на общую сумму в 150 миллиардов долларов.

Свое расследование в отношении эстонского отделения Danske Bank ведут и власти США. В июле 2018 года иск против банка подал предприниматель Уильям Браудер, который заявил, что кредитная организация была одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в мошеннической схеме, которую раскрыл погибший в московском СИЗО юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. В отмывании денег через банк также заподозрили двоюродного брата президента России – Игоря Путина.

19 февраля Danske Bank заявил о прекращении работы на российском рынке, а также в Латвии, Литве и Эстонии. В Эстонии банк закроется по требованию Финансовой инспекции, в других странах – в рамках стратегии по борьбе с отмыванием денег.