Возросло отрицательное сальдо внешней торговли (таблица)

Объем внешней торговли товарами Украины в январе-апреле 2019 составил 34,749 млрд долларов, что на 7% больше, чем в январе-апреле 2018 (32,387 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.

Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины за первые четыре месяца вырос на 6% до 16,362 млрд долларов, импорт – на 8% до 18,386 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли составляет 1,394 млрд долларов.

Наибольшую долю в экспорте товаров занимают продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция – 7,055 млрд долларов, или 43,1% от общего экспорта. На втором месте – металлы и изделия из них 3,683 млрд долларов (22,5%).

Наибольшую долю в импорте товаров занимают машины, оборудование и транспорт – 5,789 млрд долларов, или 31,5% от общего импорта. На втором месте химическая продукция – 3,836 млрд долларов (20,9%).



Фото: РБК-Украина