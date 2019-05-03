По примеру Финляндии, осенью Эстония и Латвия введут пошлину на российскую электроэнергию, чтобы решить проблему нечестной конкуренции.

Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на портал ERR.

Сейчас российское электричество, произведенное из ископаемых источников, но не обложенное квотами на выброс углекислого газа, попадает на эстонский рынок через Литву. Стоимость такого электричества практически вдвое ниже, чем цена на электричество, произведенное предприятием Eesti Energia из сланца. Причина разницы в ценах заключается в налогах, которые необходимо платить в Эстонии.

“Что касается, например, таможенной защиты, то это в компетенции Европейского Союза и Еврокомиссии, государства ЕС отдельно устанавливать это не могут. Но мы договорились с латышами о введении тарифа за использование инфраструктуры, вероятно осенью”, – пояснил вице-канцлер отдела энергетики Министерства экономики Эстонии Тимо Татар.

Подобный тариф на импортируемое из России электричество уже много лет использует Финляндия. Введение тарифа запланировано на осень, поскольку в это время в Беларуси будет готова атомная электростанция.

Литва в свою очередь приняла закон, прекращающий торговлю электроэнергией между Беларусью и Литвой после окончания строительства атомной электростанции. Балтийские страны пока не могут обойтись без российской электросети, поэтому электричество из России теперь будет поступать через Латвию.