ГФС предоставлила рассрочку НДС на ввоз оборудования на 9,1 млн евро и 1,4 млн долларов

ГФС приняла 98 решений о рассрочке уплаты НДС на ввоз оборудования в целом на сумму 9,1 млн евро и 1,4 млн долларов – сообщает служба на своей странице в Facebook .

Рассрочки предоставляются на основании закона №2245, раздел ХХ, подраздел 2, п. 65: “временно (до 1 января 2020 года) контролирующий орган по заявлению налогоплательщика предоставляет рассрочки (равными частями) уплаты налога на добавленную стоимость на срок, указанный в заявлении налогоплательщика, но не более 24 календарных месяцев, без начисления процентов, пеней и штрафов, определенных Налоговым кодексом Украины, при ввозе на таможенную территорию Украины с помещением в таможенный режим импорта оборудования и комплектующих, что классифицируется по определенным в этом пункте и товарным подкатегориям согласно УКТ ВЭД”.

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В гривне сумма проведенных рассроченных платежей составляет 286 млн гривен. 52 из принятых решений касаются выплат более миллиона гривен, поэтому согласовывались таможнями с ГФС.

В целом было подано 217 заявлений, 74 из которых был дан отказ “из-за несоблюдения обязательных требований, в частности, ввиду наличия налогового долга у предприятий, отсутствия информации о предмете или сумме контракта”. 43 заявления были отозваны плательщиками, 2 находятся на рассмотрении.

Порядок предоставления рассрочки уплаты НДС за ввоз оборудования утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 7 февраля 2018 г. № 85 .