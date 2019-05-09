За год в Украине утилизировали более 30 тыс. т опасных продуктов

В течение прошлого года сотрудники Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей провели утилизацию около 31 тыс. т опасных продуктов.

Об этом сообщил директор Департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Борис Кобаль.

По данным ведомства, за прошлый год в Украине инспекторы Госпродпотребслужбы не допустили к реализации всего 31400,1 т опасной продукции животного происхождения, из которых 195,3 т направили на обеззараживание, около 345 т были обезврежены и 30860 т утилизированы.

При этом в ведомстве уточнили, что утилизация недоброкачественной продукции происходит на государственных предприятиях, входящих в госпредприятия “Укрветсанзавод”.