Ежегодно в ЕС утрачивается 20% произведенного продовольствия

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Еврокомиссия предлагает ввести общую для ЕС методологию мониторинга потерь производимого продовольствия, которые в странах сообщества достигают 20%.
Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.
«Потери продовольствия неприемлемы в мире, где миллионы людей все еще страдают от голода и где природные ресурсы, которые являются основой человеческой жизни и благосостояния, все больше сокращаются. Именно поэтому мы определили предотвращение потерь продовольственных продуктов как ключевой приоритет», – отметил первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
Новая методика учета, так называемый «Делегированный акт», дает четкое определение содержания термина «пищевые потери». Она предполагает анализ расходования пищевых продуктов на каждой из стадий: от производства и транспортировки до потребления и утилизации.
На основе такой методологии страны ЕС должны к 2020 году создать собственные мониторинговые системы. Как ожидается, Еврокомиссия сможет получать обобщенную информацию о пищевых потерях к середине 2022 года. Это позволит принимать меры для их уменьшения как на уровне пищевой промышленности, так и на этапе потребления и утилизации остатков.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Средняя зарплата в долларовом эквиваленте почти достигла уровня 2013 годаВчера, 12:00 - 7596 43
Зеленский передал свой бизнес партнерам с гарантией возвратаВчера, 15:15 - 1664 19
Порошенко обещает увеличить доплаты военным «на передовой» до $1000 в месяцВчера, 09:30 - 484 15
lifecell потерял почти миллион клиентовВчера, 05:00 - 1066 7
Межбанк: спекулянты будут стараться сыграть "на понижение"Вчера, 11:10 - 849 4
Средняя зарплата в долларовом эквиваленте почти достигла уровня 2013 годаВчера, 12:00 - 7596 43
Водителей снова обяжут проходить техосмотрВчера, 11:00 - 2098 3
Зеленский передал свой бизнес партнерам с гарантией возвратаВчера, 15:15 - 1664 19
monobank подключил BankIDВчера, 15:45 - 1175
lifecell потерял почти миллион клиентовВчера, 05:00 - 1066 7
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)Вчера, 12:10 - 284 1
Разработана 3D-печать металлами05.05.2019, 10:10 - 85
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)04.05.2019, 12:10 - 218 1
У Илона Маска признали: космическая капсула Crew Dragon разрушена03.05.2019, 11:10 - 1119 7
Puma предлагает желающим протестировать самозашнуровывающиеся кроссовки (видео)01.05.2019, 12:10 - 11050 1