В России отзывают партию Mercedes премиум-класса из-за дефекта

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Компания Mercedes-Benz отзывает в России почти 1,6 тысячи седанов S-класса.
В автомобилях обнаружены проблемы в работе функции-ассистента рулевого управления.
Под отзыв подпадают седаны, которые были проданы в период с марта 2017 по июнь 2018 года.
Судя по сообщению, электроника машин не обнаруживает рук, если водитель ставит их на рулевое колесо. Это может доставлять дискомфорт во время вождения.
“На определенных автомобилях с Ditronic Plus и ассистентом рулевого управления функция обнаружения отсутствия рук на рулевом колесе может не соответствовать спецификации”, – отмечается в сообщении.
На указанных транспортных средствах будет проведена проверка состояния пыльника рулевой рейки и, при необходимости, корректировка и актуализация программного обеспечения блока управления ESP.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Средняя зарплата в долларовом эквиваленте почти достигла уровня 2013 года11 ч. назад - 6824 43
Зеленский передал свой бизнес партнерам с гарантией возврата8 ч. назад - 1565 19
Порошенко обещает увеличить доплаты военным «на передовой» до $1000 в месяц14 ч. назад - 451 15
lifecell потерял почти миллион клиентов18 ч. назад - 970 6
Межбанк: спекулянты будут стараться сыграть "на понижение"12 ч. назад - 778 4
Средняя зарплата в долларовом эквиваленте почти достигла уровня 2013 года11 ч. назад - 6824 43
Водителей снова обяжут проходить техосмотр12 ч. назад - 1999 3
Зеленский передал свой бизнес партнерам с гарантией возврата8 ч. назад - 1565 19
monobank подключил BankID7 ч. назад - 1087
lifecell потерял почти миллион клиентов18 ч. назад - 970 6
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)11 ч. назад - 260 1
Разработана 3D-печать металламиПозавчера, 10:10 - 76
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)04.05.2019, 12:10 - 206 1
У Илона Маска признали: космическая капсула Crew Dragon разрушена03.05.2019, 11:10 - 1114 7
Puma предлагает желающим протестировать самозашнуровывающиеся кроссовки (видео)01.05.2019, 12:10 - 11042 1