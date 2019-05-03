В России отзывают партию Mercedes премиум-класса из-за дефекта

Компания Mercedes-Benz отзывает в России почти 1,6 тысячи седанов S-класса.

В автомобилях обнаружены проблемы в работе функции-ассистента рулевого управления.

Под отзыв подпадают седаны, которые были проданы в период с марта 2017 по июнь 2018 года.

Судя по сообщению, электроника машин не обнаруживает рук, если водитель ставит их на рулевое колесо. Это может доставлять дискомфорт во время вождения.

“На определенных автомобилях с Ditronic Plus и ассистентом рулевого управления функция обнаружения отсутствия рук на рулевом колесе может не соответствовать спецификации”, – отмечается в сообщении.

На указанных транспортных средствах будет проведена проверка состояния пыльника рулевой рейки и, при необходимости, корректировка и актуализация программного обеспечения блока управления ESP.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.