WOG оспаривает требование ГФС уплатить налоги и штрафы на 147 млн грн

Волынский окружной админсуд рассматривает иск ООО “ВОГ Ритейл” к Офису крупных налогоплательщиков ГФС (в деле №803/1118/16) об отмене налоговых уведомлений-решений от 19.07.2016, которыми предприятию была увеличена сумма денежного обязательства по акцизному налогу на 417 млн ​​грн (из которых 277,8 млн грн – основной платеж, а 138,9 млн грн – штрафные санкции).

Согласно судебным материалам, соответствующие налоговые уведомления-решения были приняты на основании акта налоговой проверки ООО «ВОГ Ритейл» от 04.07.2016, проведенной за период с 27.07.2011 по 31.12.2015. Как отмечалось, ООО “ВОГ Ритейл” не соглашалось с выводами налоговиков на том основании, что продажа горючего в 2015 году через сеть АЗС осуществлялась как конечным потребителям для их личного некоммерческого использования (что является объектом налогообложения акцизным налогом по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизными товарами), так и субъектам хозяйствования для коммерческого или производственного использования (не является объектом налогообложения акцизным налогом).

В 2016 году суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск ООО “ВОГ Ритейл” и отменили указанные налоговые уведомления-решения, однако в 2018 году Верховный Суд отменил решения судов низших инстанций и отправил дело на новое рассмотрение.

ООО “ВОГ Ритейл» является одной из ключевых структур в сети АЗС WOG (входит в группу “Континиум”).

По данным госреестра, среди конечных бенефициаров этой компании – Роман и София Еремеевы (дети покойного нардепа Игоря Еремеева), нардеп Степан Ивахив и бизнесмен Сергей Лагур.

Как писал Finbalance, еще одна структура, подконтрольная С. Ивахиву и детям И. Еремеева, – ЗАО “Дубномолоко” (выпускает твердые и плавленые сыры под торговой маркой «Комо») – подала иск к Офису крупных налогоплательщиков ГФС с требованием отменить налоговые уведомления-решения, которыми компании выставлено требование уплатить налоги и штрафы на 145 млн грн.