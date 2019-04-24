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"Кузнице на Рыбацком" заплатили 75,2 миллиона за Подольский мост

"Кузнице на Рыбацком" заплатили 75,2 миллиона за Подольский мост

В апреле завод Сергея Тигипко “Кузница на Рыбацком” получил 75,2 миллиона гривен за участие в строительстве Подольского моста.

Об этом сообщает Глеб Каневский, председатель экспертной организации StateWatch со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов.

Деньги перечислил генеральный подрядчик строительства моста – частная фирма ООО “Эко-Строй-Трейд”. Последняя получила средства от коммунального предприятия “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева”.

В 2017 году ООО “Эко-Строй-Трейд” по результатам тендеров заключило два соглашения с Дирекцией на строительство Подольского моста на 4,33 млрд и 1,76 млрд гривен, общей стоимостью 6 млрд гривен. Тогда же частная фирма заключила договоры субподряда с “Кузницей на Рыбацком”, которая на тот момент принадлежала действующему президенту Петру Порошенко.

По информации “Bihus.Info”, летом 2017 года “Кузница” получила 150 млн гривен за поставки металлических конструкций для строительства Подольского моста. В свою очередь “Кузница” закупала товар у российского бизнеса.

С августа 2018 проводится досудебное расследование по результатам строительства данного моста.

“Досудебным расследованием установлено, что должностными лицами КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева” возможно допущена растрата бюджетных средств в особо крупных размерах со стороны ОАО “Мостострой” и ООО “Эко-Строй-Трейд” во время строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода через реку Днепр, что выразилось в отсутствии контроля за деятельностью генподрядчиков при выполнении работ по обязательствам, которые возникли при получении авансовой выплаты, завышении стоимости выполненных работ и материалов, что подтверждено аудиторским заключением Киевской городской государственной администрации”, – говорится в судебных материалах.

Как известно, Подольский мостовой переход строится с 1993 г..

По материалам Економічна Правда
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