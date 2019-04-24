"Тестовый" 5G в Украине: когда, за чей счет и кому это надо

Мининфраструктуры хочет покрыть украинские магистрали 5G-сетью. Что за этим стоит: внедрение передовых технологий, личный PR министра Владимира Омеляна или фундамент для насильной продажи мобильным операторам частот для 5G?

18 апреля 2019 года министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге объявил о запуске пилотного проекта “Интернет вещей на дорогах на базе технологии связи пятого поколения 5G”.

“Развитие цифровой инфраструктуры является необходимым шагом модернизации транспортной отрасли Украины… Наша главная цель состоит в том, чтобы дороги были “умными”, то есть такими, которые интегрируют всю транспортную инфраструктуру в одну интеллектуальную сеть, обеспечивая безопасность и комфорт пользователей”, — заявил министр.

По его словам, проект на базе 5G призван ответить на вопрос, может ли технология решить проблемы безопасности дорожного движения, мониторинга движения транспорта и анализа транспортных потоков.

Проект реализовывают компании Nokia (бесплатно предоставляет оборудование 5G) и “Vodafone Украина” (предоставляет телекоммуникационную инфраструктуру) при поддержке Министерства инфраструктуры.

Тестовая площадка расположена на 21 км автодороги Н-01. Проект разделен на три стадии.

Первая. На отдельном участке дороги в течение двух месяцев участники проекта будут тестировать технологию интернета вещей (IoT) и собирать статистические данные с помощью сети LTE на коммерческих частотах “Vodafone Украина”, а со второго полугодия 2019 года — с помощью связи пятого поколения 5G.

Вторая. Расширенный пилот, в рамках которого связью будет покрыта отдельная трасса.

Третья. Полномасштабный проект, который предусматривает покрытие новейшими технологиями всех автомобильных дорог Украины международного значения.

Предусматривается, что в 2020 году Национальная комиссия регулирования связи и информатизации выставит на торги лицензии на частоты 5G.

Тем не менее, экспертная среда скептически восприняла подобные амбициозные планы министерства.

Что же на самом деле двигает этим проектом? Есть три версии: желание чиновников внедрить в Украине передовые технологии, личный PR министра и фундамент для насильной продажи мобильным операторам частот для 5G.

Накануне чиновники Мининфраструктуры встретились с телеком-журналистами и экспертами и обсудили эти вопросы.

Версия 1. Внедрение в Украине передовых технологий

На фоне ограниченного покрытия связью 3G/4G территории Украины, в частности, автодорог и железнодорожных путей, а также прошлогоднего заявления министра о начале строительства Hyperloop общество и эксперты в сфере телекоммуникаций встретили новость о запуске 5G с изрядной долей скепсиса.

Сомнения экспертов усиливал и тот факт, что вопросы внедрения новых технологий по передаче данных с помощью мобильной связи — это компетенция Национальной комиссии регулирования связи и информатизации (НКРСИ), а не Министерства инфраструктуры.

Чтобы ответить на возникшие в медиа вопросы, глава директората цифровой инфраструктуры Фарид Сафаров и и. о. гендиректора ГП “Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности” Александр Озеран пригласили несколько телеком-журналистов и экспертов на встречу с Владимиром Омеляном. Она состоялась 3 мая.

За несколько часов до мероприятия министр встретился с главой телеком-регулятора Александром Животовским.

“В ходе встречи глава НКРСИ выразил поддержку инновационным проектам, которые инициирует Министерство инфраструктуры, и заметил, что комиссия готова оказывать помощь в их реализации”, — говорится в пресс-релизе министерства, выпущенном по итогам встречи.

В релизе также отмечается, что глава регулятора разрешил провести пилотный проект, обсудил с министром перспективы имплементации 5G в Украине и возможные радиочастотные ресурсы для реализации этой технологии.

“Из того контакта, который у нас есть с руководством НКРСИ.., я действительно счастлив, потому что это новаторские люди, они приветствуют инновации”, — подтвердил журналистам министр.

По словам Омеляна, тестовый запуск 5G — это проект, призванный эмпирическим путем проверить, насколько в транспортной отрасли необходима связь пятого поколения с точки зрения обеспечения безопасности на дорогах и управления трафиком. Безусловно, сопутствующий медийный эффект министр также использует в качестве драйвера.

“Почему мы всячески пушим проект 5G? Потому что хотим показать государству, бизнесу и частному потребителю, что это нужно, — объясняет Омелян. — Точно так же, как это было с 3G: пока мы не подняли “хайп” в 2014 году, ничего не сдвинулось с места.

Была одна компания, которая “сидела на лицензии” и никто ничего не хотел менять, в том числе военные. Пробились с этим 3G практически мгновенно, перешли на 4G. Я бы хотел чтобы такая же скорость была сохранена и для 5G”.

Версия 2. Личный PR

Тема 5G, которую последние два-три года с нарастающей интенсивностью производители оборудования для мобильных операторов и сами мобильные операторы всячески проталкивали в медиа, в начале 2019 года в международной телеком-среде стала единственной, безальтернативной и, по большому счету, “хайповой”.

Однако этот тренд больше касается телекоммуникационной отрасли. Когда же о тестовом запуске 5G в Украине объявляет не руководитель профильного госоргана, а министр инфраструктуры, пусть даже с весьма смелыми визионерскими взглядами, людей из телеком-отрасли это настораживает.

“Можно констатировать, что Омелян играет очень острую, агрессивную игру”, — рассказывает о впечатлениях от встречи консультант участников рынка телекоммуникаций Роман Химич.

“Является ли она рискованной для него? Вряд ли. После поражения Петра Порошенко аппаратный вес Омеляна будет побольше, чем у Животовского, намного больше. Министр инфраструктуры является видным представителем когорты реформаторов, его символический и социальный капитал намного больше, чем у президентского выдвиженца.

Можно ли утверждать, что 5G-инициатива Мининфраструктуры — это PR-проект? Да, конечно. Можно ли утверждать, что он пойдет на пользу индустрии? Это зависит от обстоятельств, которые пока что не до конца ясны”, — говорит эксперт.

По словам собеседников ЭП, тестовый запуск 5G — это удобная тема для PR-проекта министра.

“Из-за отсутствия у НКРСИ артикулированной позиции по вопросу 5G (министр. — ЭП) как бы в серой зоне, где можно спокойно пиариться, не вступая в конфликт ни с операторами, ни с НКРСИ”, — отмечает Химич.

Версия 3. Фундамент для насильной продажи операторам частот для 5G

В начале 2018 года в Украине прошли два аукциона по продаже лицензий на использование радиочастот для 4G. В январе были выставлены на продажу лицензии на частоты в диапазоне 2500-2700 МГц, в марте — 1800 МГц.

При этом Кабмин и НКРСИ фактически обязали мобильных операторов купить частоты в диапазоне 2500-2700 МГц и выплатить компенсацию 0,5 млрд грн ООО “ММДС-Украина”, принадлежащему Ринату Ахметову.

Обстоятельства получения частот “ММДС-Украина” с самого начала указывали на фиктивность этой сделки. Цель существования компании заключалась в том, чтобы ждать своего часа и продать частоты мобильным операторам за большие деньги.

Первые “страницы сценария” пилотного тестирования 5G в Украине отдаленно напоминают историю 2018 года.

Дело в том, что одним из главных претендентов на предоставление частот для тестирования 5G является компания ООО “Украинские новейшие технологии” (TM FreshTel), которая во многом похожа на “ММДС-Украина”.

Бизнес FreshTel по предоставлению услуги беспроводного ШПД провалился. НКРСИ аннулировала лицензии оператору на национальную полосу частот 3400-3600 МГц, потому что лицензиат больше года не пользуется радиочастотным ресурсом. Тем не менее, УНТ еще может обжаловать в суде решение НКРСИ.

Компания платит копейки за пользование радиочастотным ресурсом, а ее офис находится в том же здании, где расположилось “ММДС-Украина”: Киев, улица Трехсвятительская, 5/1А.

Единственное отличие в том, что конечным бенефициаром у “ММДС-Украина” указан Ринат Ахметов, а у УНТ — компания “Карвест холдингс лимитед” на Британских Виргинских островах.

Такое совпадение наряду с анонсом продажи лицензий на частоты 5G в 2020 году, по мнению Химича, дают основания выдвигать версию о формировании в будущем для мобильных операторов, например, такого пакетного предложения: нужны частоты 700-800 МГц — купите сначала 3500 МГц для емкости.

По стечению обстоятельств, пилотный проект Мининфраструктуре помогают разворачивать специалисты УНТ, пишет Сафаров.

По словам Озерана, инициативу проявили представители компании, а министерство приняло помощь.

Кроме того, Сафаров уверяет, что весь проект тестового запуска 5G в значительной степени состоялся благодаря поддержке и консультациям Елены Минич, которая была гендиректором УНТ в 2010-2014 годах.

Чтобы понять, какая поддержка была обеспечена министерству, ЭП обратилась к экс-главе УНТ.

“Я телеком-профессионал и в том числе являюсь советником первого вице-премьера по цифровой экономике.

Соответственно, поддержка состояла в генерировании самой идеи создания цифровых услуг для дорог и транспорта. Первые дискуссии на эту тему с министром были еще в 2015-2016 годах”, — рассказывает Минич.

В то время она работала в Минэкономики и координировала деятельность Украины с Еврокомиссией по созданию единого цифрового рынка, а вопросы проектов цифровых дорог, Digital roads, были частью кооперации с ЕС.

На вопрос, есть ли у нее доля в УНТ, Минич ответила отрицательно. Впрочем, она не стала скрывать причины, по которой УНТ пригласили в пилотный проект. По ее словам, у УНТ есть лицензия для диапазона, в котором работает предоставленное Nokia тестовое оборудование.

В то же время, по словам Озерана, чиновники пока сами не знают, на каких и чьих частотах будет работать пилотный проект во второй половине 2019 года в режиме 5G.

“Вопрос пока согласовывается с НКРСИ. Это будет где-то в промежутке 3,4-3,8 ГГц”, — говорит чиновник.

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Всеволод Некрасов