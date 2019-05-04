В этом году в местные бюджеты поступило почти на 23% больше - ГФС

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В январе-апреле 2019 в местные бюджеты поступило 81,3 млрд грн платежей. Это на 22,6%, или почти на 15 млрд грн превышает поступления соответствующего периода прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
В апреле в местные бюджеты налогоплательщиками направлено 21,4 млрд грн. По сравнению с апрелем прошлого года поступления выросли на 28,5%, или на 4,7 млрд грн.
С начала года в сводный бюджет поступило 75,7 млрд грн налога на доходы физических лиц. Это на 23,3%, или на 14,3 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Поступления налога на доходы физических лиц в апреле составили 20,7 млрд грн. По сравнению с апрелем прошлого года эти поступления возросли на 25,5%, или на 4,2 млрд грн.
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