В этом году в местные бюджеты поступило почти на 23% больше - ГФС

В январе-апреле 2019 в местные бюджеты поступило 81,3 млрд грн платежей. Это на 22,6%, или почти на 15 млрд грн превышает поступления соответствующего периода прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В апреле в местные бюджеты налогоплательщиками направлено 21,4 млрд грн. По сравнению с апрелем прошлого года поступления выросли на 28,5%, или на 4,7 млрд грн.

С начала года в сводный бюджет поступило 75,7 млрд грн налога на доходы физических лиц. Это на 23,3%, или на 14,3 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Поступления налога на доходы физических лиц в апреле составили 20,7 млрд грн. По сравнению с апрелем прошлого года эти поступления возросли на 25,5%, или на 4,2 млрд грн.