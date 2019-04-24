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"Нафтогаз" заплатит "дочке" около €700 тысяч за право прочитать отчеты

"Нафтогаз" заплатит "дочке" около €700 тысяч за право прочитать отчеты

НАК “Нафтогаз Украины” намерена договорится со своей дочерней компанией Naftogaz Trading Europe SA о предоставлении прав на использование отчетов, касающихся преобразования организации.

Стоимость двух отчетов для национальной акционерной компании составит более 687 тысяч евро, передают “Українські Новини”.

Предметом закупки является предоставление прав на пользование объектами права интеллектуальной собственности по отчетам “Kick off and scale up of Naftogaz Organization Transformation – People” и “Naftogaz Organization Transformation – Culture”.

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Согласно тендерной документации, срок предоставления услуг – до 31 декабря.

Naftogaz Trading Europe является дочерней компанией “Нафтогаз” и зарегистрирована в Женеве (Швейцария).

По материалам Обозреватель
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