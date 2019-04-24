0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 1 0

15 мая в Киеве пройдет FinAwards 2019, на котором назовут лучшие розничные банки Украины

15 мая будут оглашены итоги конкурса главной розничной премии банков Украины – FinAwards 2019, учредителями которой являются финансовый супермаркет Finance.ua и сайт о финансах и инвестициях Minfin.com.ua.

Конкурс проходит при поддержке Генерального партнёра — международной платёжной системы MasterCard.

По словам организаторов, уникальность FinAwards 2019 заключается в том, что это единственная премия в Украине, в рамках которой банки оцениваются с точки зрения клиентского опыта. Честность, доступность, технологичность, лояльность, качество обслуживания — вот основные критерии для определения победителей.

Эта премия не о том, как банки смотрят на свои продукты и сервисы. Это премия о том, как на них смотрят клиенты, конечные потребители финансовых услуг.

В этом году команда экспертов сайтов Minfin.com.ua и Finance.ua совместно с авторитетным жюри выбирают лучшие банки в 15 номинациях.

Категория “Продукты и технологии”:
1. Кредит наличными;
2. Депозит/Вклад срочный;
3. Кредитная карта mass;
4. Кредитная карта VIP;
5. Дебетовая карта mass;
6. Дебетовая карта VIP;
7. Кобрендинговая карта;
8. Интернет-банк;
9. Мобильный банк;
10. Технологичный банк.

Категория “Узнаваемость и доверие”:
11. Устойчивый банк – банк, которому доверяют;
12. Народный банк — банк с лучшим качеством обслуживания клиентов;
13. Рекламная кампания.

Категория “Лучший топ-менеджер банка”:
14. Руководитель розницы;
15. Банкир года.

Победителей премии 15-го мая ожидает торжественная церемония награждения и FinParty в киевском клубе DeFleur.

Организаторы приглашают не только топ-менеджеров банков, а и команды розничного бизнеса, всех, кто ежедневно вносит свой вклад в его развитие: руководителей по маркетингу, разработке продуктов, продажам, информационным технологиям, карточному бизнесу. Это уникальная возможность познакомиться и обменяться опытом с коллегами, отдохнуть и весело провести время.

«Мы хотим собрать вместе сотрудников банков, которые создают выгодные финансовые продукты для своих клиентов, а также обеспечивают отличный клиентский опыт. Будет драйвово, интересно и необычно», – рассказывает один из организаторов конкурса, руководитель сайта Minfin.com.ua Иван Евтушенко.

«Как лидер платёжного рынка Украины компания Mastercard рада выступить партнёром премии FinAwards 2019, призванной отметить лучшие финансовые продукты и практики клиентского опыта в банках. Украинский рынок – очень динамичный, мы наблюдаем, как растёт спрос со стороны потребителя на инновации, скорость, простоту и качество обслуживания. Украинские банки очень прогрессивны, многие банковские продукты можно смело назвать не только уникальными на локальном рынке, но и в европейском масштабе. Мы рады поддержать выбор жюри и пользователей – и отметить тех, кто сегодня активно развивает финансовую индустрию и cashless в Украине», – подчеркнула Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине.

Мероприятие пройдёт в открытом формате. Чтобы посетить его, пообщаться и обменяться опытом с коллегами, а также познакомиться с топовыми банкирами, достаточно купить билет на сайте

По материалам БАНКИНГ КЛАСС
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Все, что мы знаем про:БАНКИНГ КЛАСС
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.