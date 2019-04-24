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Лагард обещает продолжить поддержку МВФ для Украины

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард пообщалась с Президентом Украины Петром Порошенко по телефону, поблагодарив его за тесное сотрудничество, во время которого Украина «успешно вернулась к макростабильности и росту» после глубокого экономического кризиса 2014-2015 годов.

Об этом говорится в официальном сообщении МВФ по результатам разговора.

«Мы согласились, что чрезвычайно важно сохранить весомый прогресс, достигнутый в продвижении ключевых реформ в период президентства (Порошенко – ред.), особенно по обеспечению независимости Центрального банка и поддержанию стабильности банковской системы», – заметила в связи с этим глава МВФ.

Кроме того, по словам Лагард, обе стороны согласились, что многое еще нужно сделать, чтобы завершить преобразование Украины в современную рыночную экономику, которая прочно регулируется верховенством права и способна привлечь большие объемы инвестиций, а также для достижения уровня, который наблюдается в странах региона.

По материалам УКРИНФОРМ
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