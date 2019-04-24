Стало известно, за счет чего ПриватБанк обеспечил себе прибыль в 2018 году

За прошлый год ПриватБанк увеличил чистый комиссионный доход, то есть прибыль от предоставления услуг и проведения банковских транзакций, в полтора раза – до 15,2 млрд грн.

Такие данные приведены в подтвержденном аудиторской компанией E&Y годовом отчете банка.

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“Увеличение количества активных клиентов на 10% и рост объемов транзакций, как в отделениях, так и в онлайн каналах позволили добиться увеличения чистого комиссионного дохода на 49% по сравнению с 2017 годом”, – отмечается в документе.

Согласно годовому отчету ПриватБанка, рост чистых комиссионных доходов при увеличении по сравнению с 2017 годом операционных расходов всего на 14,7%, обеспечил банку получение рекордной по итогам 2018 года прибыли в размере 12,8 млрд грн.

“Комиссии формируют значительную часть прибыли банка и выступают важным фактором устойчивости бизнес модели: чистый комиссионный доход банка на 109% покрывает административные расходы”, – отмечается в отчетности банка.