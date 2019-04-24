Почти €1 за литр: каких цен на бензин ждать в мае

В Украине стоимость бензина в течение мая может стоить в пределах 30 грн за литр, а дизельного топлива – 29,5 грн за литр.

После ограничения Беларуси поставки топлива из-за грязной нефти из России цены на украинских заправках выросли на 3-4%, сообщает “Сегодня”.

“В течение мая рынки будут находиться в неопределенности – выльются эти ограничения в реальное снижение объемов поставок из РФ”, – заявил аналитик инвесткомпании Concorde Capital Дмитрий Хорошун.

Импортеры и внутренняя розница будут заранее готовиться к замещению российских объемов, повысив цены еще на одну гривну за литр.

“Есть вероятность, что цены на 2 мая (А-95 – 30,1 грн/л, ДТ – 29,5 грн/л) будут соответствовать средним за весь май”, – добавляет эксперт.