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НБУ изменил требования к залогу по кредитам для экстренной поддержки ликвидности, чтобы минимизировать риски невозврата средств.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Такие изменения утверждены Постановлением Правления Национального банка №64 от 26 апреля 2019 года “Об утверждении Изменений к Положению об экстренной поддержке Национальным банком Украины ликвидности банков”.
Меняются некоторые корректирующие коэффициенты, которые Национальный банк применяет к заложенным имущественным правам по кредитному договору с юридическим или физическим лицом-должником для расчета достаточности их объема.
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