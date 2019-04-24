НБУ изменил требования к залогу по кредитам для экстренной поддержки ликвидности, чтобы минимизировать риски невозврата средств.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Такие изменения утверждены Постановлением Правления Национального банка №64 от 26 апреля 2019 года “Об утверждении Изменений к Положению об экстренной поддержке Национальным банком Украины ликвидности банков”.

Меняются некоторые корректирующие коэффициенты, которые Национальный банк применяет к заложенным имущественным правам по кредитному договору с юридическим или физическим лицом-должником для расчета достаточности их объема.

К имущественным правам по кредитному договору на сумму более 30 млн грн, в котором нет запрета на зачисление должником встречных однородных требований, будет применяться меньший корректирующий коэффициент.

Залог в виде имущественных прав по договору, в котором есть такой запрет, будет считаться приоритетным.

Банк, который предоставил в залог НБУ имущественные права по кредитным договорам, не сможет осуществлять зачет встречных требований по кредитам должников без разрешения НБУ как залогодержателя.

Справка Finance.ua

В декабре 2016 года НБУ как кредитор последней инстанции ввел новый инструмент экстренной поддержки ликвидности платежеспособных банков – Emergency liquidity assistance ( ELA ).