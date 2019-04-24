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Официально: информация о британском инвесторе в Мужиево не соответствует действительности

Компания Avellana Gold с 2016 года владеет специальными разрешениями на разработку Мужиевского месторождения, что на Закарпатье, и ведет соответствующую им деятельность. Информация о заходе на месторождение британского инвестора не соответствует действительности.

На днях из СМИ стало известно, что будто британская компания Gofer Mining PLC планирует осуществлять инвестиции в Мужиевское месторождение полиметаллических руд. Заметим, всеми активами владеет Avellana Gold и какие-либо переговоры относительно новых инвесторов не ведутся и не планируются, сообщает пресс-служба компании Avellana Gold.

«Американская компания Avellana Gold, которая занимается месторождением уже три года, ранее никогда не слышала о новом инвесторе. «Мы единственная компания, которая обладает спецразрешениями на разведку Мужиевского месторождения полиметаллических руд в Закарпатье, и не общались ни с какими инвесторами. О компании Gofer Mining PLC, которая якобы хочет вкладывать в Мужиевское месторождение, мы узнали из СМИ. Их представители к нам не обращались, никаких переговоров не происходило», – сообщает компания Avellana Gold.

Поэтому информация, распространенная в СМИ о новом инвесторе, противоречит действительности. Несмотря на сомнительное происхождение этой якобы инвестиционной компании, их действия расцениваются как мошенничество.

Справка:

Компания Avellana Gold занимается разведкой и разработкой месторождений полезных ископаемых в Украине и странах Восточной Европы. В 2016 году компания приобрела предприятия «Карпатская рудная компания» и «Западная геологоразведочная компания», обладающие специальными разрешениями на добычу и разведку полиметаллических руд в Западной Украине (Мужиевское, Береговское и Квасовское месторождения).

По материалам Avellana Gold
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