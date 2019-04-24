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Фонд гарантирования завершил ликвидацию еще одного банка

Фонд гарантирования завершил ликвидацию еще одного банка

Фонда гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию неплатежеспособного Захидинкомбанка.

«2 мая ликвидатором ПАО «Захидинкомбанк» были представлены документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», – говорится в сообщении.

Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам Захидинкомбанка.

По материалам Финансовый клуб
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