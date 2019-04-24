Фонд гарантирования завершил ликвидацию еще одного банка

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Фонда гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию неплатежеспособного Захидинкомбанка.
«2 мая ликвидатором ПАО «Захидинкомбанк» были представлены документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», – говорится в сообщении.
Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам Захидинкомбанка.
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